OM : Riolo à l’origine de l’échec d’un transfert au Real Madrid !

Annoncé comme l'un des grands espoirs du football français quand il était à Guingamp, Giannelli Imbula a par la suite rejoint l’OM. Voilà que le milieu de terrain était après proche de signer au Real Madrid. Un transfert qui n’aura finalement pas vu le jour pour Imbula. Pour quelle raison ? Visiblement, Daniel Riolo ne serait pas étranger à tout cela. Explications.

Joueur de l’OM entre 2013 et 2015, Giannelli Imbula a par la suite poursuivi sa carrière du côté du FC Porto. Mais voilà que l’international congolais aurait pu connaitre une trajectoire différente. En effet, à défaut de prendre la direction du Portugal, Imbula était tout proche de s’engager avec le Real Madrid. Une rencontre avait même eu lieu entre le père du joueur qui était alors à l’OM et Carlo Ancelotti.

« Comme j'avais été piqué par (Daniel) Riolo… »

Le fait est que ce transfert de Giannelli Imbula au Real Madrid ne s’est jamais concrétisé. A l’occasion du podcast Sous La Surface, le principal intéressé a expliqué pourquoi, dévoilant notamment le rôle de Daniel Riolo dans cette histoire : « Vers la fin de la deuxième saison que je fais, on avait beaucoup de sollicitations et il rencontre (Carlo) Ancelotti. Ancelotti lui explique comment il voit l'avenir pour moi. Et ils font une photo ensemble. Bien évidemment, en période (de contrat) avec ton club, tu ne peux pas diffuser les photos, c'est très délicat. Comme j'avais été piqué par (Daniel) Riolo, ça avait piqué mon père parce que c'est quelqu'un qui a la critique très profonde. Ça reste son travail et sa manière de sa vie qu'il faut respecter. Il parle mal de moi. Mon père a publié la photo avec Ancelotti en avril alors que c'était une photo confidentielle et qu'on lui avait bien fait comprendre qu'il ne fallait pas la poster ».

« C'est la honte »

Giannelli Imbula a ensuite développé : « L'agent qui avait mis en relation mon père avec Ancelotti m'appelle : « Qu'est-ce que ton père a fait ? Regarde la photo ». J'étais dépité. Il poste la photo sur Facebook, mon Facebook. C'est repris par les médias et ça parle même dans le vestiaire. Et c'est la honte. Tu vois, tu arrives dans le vestiaire, les gens vont se demander : il joue à quoi ? Le rôle de papa a dépassé le côte professionnel que lui devait avoir ».