OM : Panique pour ce transfert polémique

Pierrick Levallet

L’OM devrait une nouvelle fois animer le mercato cet été. Le club phocéen aurait prévu de nombreuses arrivées pour bâtir un effectif à l’image de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria ciblerait notamment Mason Greenwood pour renforcer le secteur offensif. Mais le joueur de Manchester United serait sur les tablettes d’autres clubs sur le marché des transferts.

Le mercato de l’OM promet d’être assez animé cet été. Le club phocéen entend régaler Roberto De Zerbi en recrutant plusieurs joueurs. Lilian Brassier et Ismaël Koné ont déjà été officialisés par la formation olympienne, mais Pablo Longoria ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. Le président marseillais cible notamment un nouvel élément offensif.

L'OM s'attaque à Mason Greenwood

Le patron de l’OM aurait notamment Mason Greenwood dans son viseur. Il toucherait même au but pour l’attaquant de Manchester United, prêté à Getafe cette saison. Ce transfert ne fait toutefois pas l’unanimité sur la Canebière, et ferait même polémique puisque le joueur de 22 ans a été accusé de viol et de violence conjugale. Le jeune Anglais serait d’ailleurs sur les tablettes d’autres clubs.

D'autres clubs en embuscade ?

« La Lazio est toujours là. Le club italien se tient à l’affût pour Greenwood. D’autres clubs pourraient d’ailleurs débarquer » a confié Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. L’OM tiendrait toutefois la corde pour le moment, puisque le pensionnaire de la Ligue 1 tiendrait un accord de principe avec Manchester United. À suivre...