OM : Mercato de folie, panique au PSG ?

Hyper actif durant le mercato estival, l’OM a attiré pas moins de onze nouveaux joueurs pour totalement chambouler son effectif. Pour le moment, ce recrutement porte ses fruits compte tenu du début de saison réussi du club marseillais. Au point de devenir une sérieuse menace pour le PSG en Ligue 1 ?

Très actif durant le mercato, l'OM a recruté pas moins de onze nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay. Et pour le moment, tout se passe bien compte tenu du début de saison réalisé par les Marseillais. A tel point que Jen Mendelewitsch pense que le PSG peut être concurrencé cette saison.

L'OM concurrent du PSG grâce à son recrutement ?

« De Zerbi c’est quelqu’un qui transmet de la confiance, c’est quelqu’un qui vous embarque qui a un plan clair, et qui sait ce qu’il va faire et comme il va le faire. Donc je ne suis pas surpris de voir des joueurs en confiance, qui adhère totalement à ce qu’il veut faire. Et donc si on met en balance le recrutement de Marseille et Paris qui ne s’est pas tellement renforcé, qu’ils n’ont pas de coupe d’Europe. Et un coach nouveau qui va pouvoir développer des joueurs, qui a une identité de jeu qu’on est en train de voir, et qui va leur transmettre cette confiance, c’est tout ce qu’on attend d’avoir une équipe qui challenge le PSG », assure-t-elle sur le plateau de Générations After sur RMC, avant de poursuivre.

«C’est tout ce qu’on attend d’avoir une équipe qui challenge le PSG»

« C’est bien beau d’avoir une équipe forte en France mais on a besoin justement pour développer le championnat, et pour tout ce qui s’en suit d’avoir un championnat compétitif. Je pense que Marseille a extrêmement bien recruté et j’attends de voir ce que va donner cette équipe parce qu’on est très tôt dans le championnat. Il peut y avoir encore quelques bémols malgré tout, je pense qui si y a des difficultés en défenses, il va aussi falloir gérer des égos, des joueurs offensifs qui ne vont pas tous bien s’entendre toute la saison. En tout cas ça part bien et je trouve que c’est normal qu’ils soient ambitieux et c’est très bien de le dire », ajoute Jen Mendelewitsch.