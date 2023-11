OM : Marcelino a claqué la porte, voilà pourquoi

Thibault Morlain

Nommé entraîneur de l’OM à l’intersaison, Marcelino était venu remplacer Igor Tudor. Mais voilà que l’Espagnol ne sera resté que quelques semaines. Alors que la saison venait à peine de commencer, alors qu’il faisait l’objet de nombreuses critiques et suite aux menaces proférées contre la direction de l’OM, Marcelino a décidé de claquer la porte. Un départ sur lequel est revenu Fabio Celestini, ancien joueur du club phocéen.

Très proche de Pablo Longoria, qui l’a fait venir à l’OM, Marcelino n’a pas supporté les menaces proférées à l’encontre de la direction olympienne par les supporters. Estimant que les conditions n’étaient plus optimales pour poursuivre, l’Espagnol, qui venait pourtant de débarquer à l’OM quelques semaines auparavant, a décidé de s’en aller. Un départ de Marcelino qui a fait énormément parler et chacun a son avis sur le sujet…



« Marseille, c’est spécial »

Dans un entretien accordé à Marca , Fabio Celestini est revenu sur ce qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant à l’OM avec Marcelino. Comment expliquer le départ de l’Espagnol ? L’ancien Olympien explique que Marcelino n’a peut-être bien pas bien compris l’environnement marseillais : « Marseille, c’est spécial, il faut le vivre, dans le monde, il y a peu d’endroits où on vit le football comme là-bas. Quand tu arrives dans ce club, c’est pour toute la vie et tu dois comprendre ce qu’est la ville ».

« Il faut comprendre les dynamiques du club »