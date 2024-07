OM : Longoria annonce un mercato XXL pour De Zerbi !

Axel Cornic

Aux côtés de son nouveau coach ce mardi en conférence de presse, Pablo Longoria a répondu à des nombreuses questions des journalistes présents sur place. C’est notamment le cas sur l’actuel mercato et sur les renforts auxquels doit s’attendre Roberto De Zerbi, qui a déjà vu Lilian Brassier et Ismaël Koné débarquer.

Après une saison chaotique, à Marseille on souhaite relancer l’engouement et on peut dire que l’arrivée de Roberto De Zerbi a totalement relancé le projet de Pablo Longoria. Mais ce n’est pas tout, puisque si tout le monde a hâte de voir ce que va faire l’Italien à l’OM, il faudra d’abord lui donner les moyens de ses ambitions....

EXCLU @le10sport : Brest tente le coup pour Moussa Diarra !



▶️ Confirmation des offensives de l'OM et de l'OGC Nice

▶️ Brest arrive dans le dossier

▶️ Le joueur a une préférence pour l'étrangerhttps://t.co/hcgi3UvzLy — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 9, 2024

« On veut donner au coach ce qu'on peut en restant raisonnable »

Plusieurs changements ont déjà eu lieu et d’autres vont suivre, sur les départs comme sur les arrivées, comme l'a confirmé le président de l’OM. « Les moyens à disposition c'est ce qu'on a promis au coach, de faire le maximum avec notre budget sans avoir besoin de trésorerie. La trésorerie c'est la chose la plus importante dans le football et on veut donner au coach ce qu'on peut en restant raisonnable » a expliqué Pablo Longoria ce mardi, en conférence de presse.

Greenwood arrive ?

Si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions, l’OM serait tout proche de frapper un très gros coup en Angleterre avec Mason Greenwood. Suivi par un grand nombre de clubs comme l’Atlético de Madrid, la Juventus ou encore la Lazio, l’ancienne pépite de Manchester United tombée en disgrâce pourrait bien rejoindre Roberto De Zerbi à Marseille. Son transfert pourrait vraisemblablement couter près de 25M€.