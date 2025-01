OM : Le transfert d'une star prévu à la fin du mercato ?

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille, emmené par le tandem Pablo Longoria à la présidence et Medhi Benatia à la direction sportive, pourrait retrouver les hautes sphères européennes à terme avec une place en Ligue des champions, mais aussi de grands joueurs. C'est la volonté du directeur du football qui tenterait même le coup Marcus Rashford en fin de mercato hivernal, mais pas seulement...

Et si l'OM faisait à nouveau un coup à la Mason Greenwood ? N'étant plus retenu par Ruben Amorim depuis la mi-décembre, Marcus Rashford pourrait bien quitter Manchester United d'ici la fin du mercato. Devenu indésirable chez les Red Devils pour des raisons sportives et non extrasportives comme ce fut le cas de Greenwood, l'international anglais de 27 ans un temps courtisé par le PSG pourrait faire le bonheur des supporters de l'OM.

«Rashford c'est possible, mais en fin de mercato»

Cependant, une telle opération ne pourrait avoir lieu qu'en toute fin du mercato hivernal sur lequel le rideau tombera le lundi 3 février prochain. « Pour moi, Rashford non. Peut-être en fin de mercato s'il n'a rien. Mais je pense qu'il ira dans un club plus important aujourd'hui. Rashford c'est possible, mais en fin de mercato ». a confié Loïc Tanzi sur le plateau de L'Equipe de Greg.

«Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça»

Le journaliste de L'Equipe a d'ailleurs affirmé pendant l'émission de mardi que Medhi Benatia qui n'est autre que le directeur du football de l'OM a pris son téléphone à plusieurs reprises dernièrement pour différents joueurs qu'il cherche à attirer à l'Olympique de Marseille. « On sort deux noms (Tel et Rashford), mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie ».