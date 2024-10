OM : La recrue qui a mis tout le monde d’accord, c’est une surprise !

Thomas Bourseau

Elye Wahi a débloqué son compteur but dès la première journée en Ligue 1 avec l’OM. Mais depuis, c’est le calme plat. Le déplacement des Marseillais à La Mosson pourrait lui permettre de remettre la machine en marche, lui qui n’a jamais été remis en question avant même d’être transféré à l’Olympique de Marseille.

Tout avait bien commencé pour Elye Wahi. La recrue estivale de 23 ans à 30M€ déposait ses valises à Marseille à l’intersaison après que le club phocéen se soit mis d’accord avec le RC Lens sur l’indemnité du transfert en question. Dès sa première en championnat à Brest le 17 août dernier, Wahi marquait sur penalty pour l'OM.

Néanmoins, Elye Wahi n’a plus goûté à ce plaisir depuis malgré ses cinq autres apparitions en Ligue 1 avec l'OM. Avec la suspension de Neal Maupay pour le déplacement à Montpellier dimanche soir, l’ex-buteur montpelliérain aura l’occasion de remettre les pendules à l’heure face à son ancien club. Bien qu’il ait des débuts délicats sur le plan statistique, Roberto De Zerbi lui fait toujours confiance. « C'est un garçon sensible, il s'est bien entraîné cette semaine. Il tient à bien faire les choses et il a un peu souffert en ce début de saison parce que les buts ne sont pas arrivés. Il avait un peu du mal à s'exprimer sur le terrain. Après, je pense qu'il a été aussi malchanceux sur certains épisodes. Je pense que s'il avait marqué deux buts contre Reims, il serait sur un autre chemin, un parcours un peu différent. Mais même si le début de la saison a été un peu difficile en termes de but, c'est lui qui est maître de son destin. Parce qu'au niveau de son potentiel, ça n'est jamais été remis en question ».

En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a d’ailleurs tenu à rappeler qu’Elye Wahi a fait l’unanimité en interne à l’Olympique de Marseille afin même de s’y installer cet été. « Il a un potentiel énorme. C'est vraiment un joueur très fort, qui est complet, que tout le monde voulait au sein du club. Donc on est convaincu de ses qualités. Mais c'est à lui de faire le premier pas pour réussir à aller de l'avant ». a conclu De Zerbi dans des propos relayés par Le Phocéen.