OM : La nouvelle sensation marocaine affole le mercato !

Pierrick Levallet

Les prochains jours devraient être intéressants à suivre pour l’OM sur le mercato. Le club phocéen est en train d’accélérer sur certains dossiers à l’approche de la fermeture du marché des transferts. Les dirigeants olympiens souhaiteraient notamment recruter Reda Belahyane. Mais la concurrence serait plutôt rude pour l’international marocain (20 ans).

La fin du mercato devrait être intéressante à suivre du côté de l’OM. Le club phocéen voudrait offrir de nouveaux renforts à Roberto De Zerbi et multiplierait donc les pistes sur le marché des transferts. Pablo Longoria et Medhi Benatia garderaient notamment un œil sur un certain Reda Belahyane. Du haut de ses 20 ans, l’international marocain commence à faire sensation en Serie A avec le Hellas Vérone.

De Zerbi pourrait offrir un joueur clé à l'OM... sans débourser un centime ! 🎁 https://t.co/MPRKUw0vu2 — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

La concurrence est rude pour Reda Belahyane

Mais la concurrence serait plutôt rude pour le milieu défensif. D’après les informations de TMW, Reda Belahyane serait également sur les tablettes de Naples, de l’Inter, de la Lazio et de l’AC Milan. En Angleterre, Chelsea se serait aussi positionné sur le dossier. L’OM va donc devoir jouer des coudes pour voir la pépite marocaine débarquer sur la Canebière cet hiver.

L'OM est passé à l'action !

L’OM commencerait d’ailleurs à passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Selon certains échos, le 2e de Ligue 1 aurait fait une offre de 14M€ à l’Hellas Vérone pour Reda Belahyane. Cette proposition pourrait d’ailleurs être susceptible de convaincre le pensionnaire de Serie A à quelques jours de la fin du mercato. À suivre...