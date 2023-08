OM : Il boucle son transfert et passe un message

Arnaud De Kanel

L'OM vient de boucler sa plus grosse vente de l'été. Ce dimanche, le club phocéen a officialisé le départ de Cengiz Under à Fenerbahçe contre 15M€. L'attaquant turc retourne donc dans son pays natal et laisse derrière lui des souvenirs impérissables. Il a publié un message d'adieu aux supporters de l'OM sur les réseaux sociaux.

A l'instar de son ami Sead Kolasinac, Cengiz Under a également quitté l'OM. Depuis dimanche, l'ailier turc est officiellement un joueur du Fenerbahçe. Malgré un court passage, il laisse une trace à l'OM. Après le message du club phocéen, Under a tenu à dire adieu aux supporters marseillais.

OM : C’est terminé pour cette star, il annonce une «perte fondamentale» https://t.co/MD9SBoTI4y pic.twitter.com/1E6g7iGUwp — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

Under file à Fenerbahçe

C'est désormais officiel pour Cengiz Under. Dimanche, l'OM s'est targué d'un court message pour remercier son ancien joueur. « Merci Cengiz Under. Notre ailier turc est transféré au Fenerbahçe SK. Bonne continuation Cengiz », écrit le club sur le réseau social X . Cengiz Under a emboité le pas en publiant un message rempli d'émotion.

«Je pars d'ici aujourd'hui avec l'un de mes rêves devenu réalité»