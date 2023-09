OM : Guendouzi se lâche après son transfert

Hugo Chirossel

Deux semaines après son départ de l'OM, Matteo Guendouzi était présent ce mercredi en conférence à l’occasion de sa présentation sous les couleurs de son nouveau club, la Lazio. Le milieu de terrain de 24 ans a affiché son bonheur d’avoir rejoint les Biancocelesti et d’évoluer sous les ordres de Maurizio Sarri.

S’il a déjà pu effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs après son départ de l’OM, Matteo Guendouzi a officiellement été présenté à la presse ce mercredi en tant que joueur de la Lazio, qu’il a rejoint dans le cadre d’un prêt payant de 1M€, avec une obligation d’achat de 12M€ plus 5M€ de bonus.

En pleine polémique, une star de l’OM est interpellée https://t.co/oLMyclHGnP pic.twitter.com/w9xmDxH19b — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

«C'est un grand défi et je suis heureux de le relever»

« Pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Merci au club, au directeur général et à Sarri qui ont rendu mon transfert possible », a déclaré Matteo Guendouzi, dans des propos relayés par Calciomercato . « Chaque championnat est différent, il est difficile de faire des comparaisons. La Serie A est l'une des meilleures au monde. J'ai parlé à beaucoup de ceux qui ont joué ici et je sais que c'est un championnat très difficile, mais c'est un grand défi et je suis heureux de le relever. J'ai changé de nombreuses équipes au cours de ma carrière, mais cela fait maintenant 6 ou 7 ans que je suis au plus haut niveau. J'ai commencé chez les pros à 17 ans et depuis, j'ai toujours fait des choix qui m'ont permis de grandir. Aujourd'hui, je suis ici et je veux gagner. Je serai heureux si je peux rester pendant de nombreuses années. Je peux jouer à plusieurs postes, mais c'est l'entraîneur qui décide si ce sera à l'avant ou à d'autres postes où je peux aider . »

«J'ai un caractère qui me pousse à toujours vouloir être le meilleur»