OM : Gasset annonce son départ, voilà pourquoi !

Arnaud De Kanel

Alors qu'il vient tout juste d'arriver à l'OM, Jean-Louis Gasset a déjà annoncé son départ à ses joueurs. En effet, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire ne cesse de répéter qu'il est en mission pour 100 jours. Pour lui, c'est un moyen de remotiver son vestiaire afin que les Olympiens donnent tout avant de connaitre un nouvel entraineur.

On connait désormais la raison pour laquelle Jean-Louis Gasset répète qu'il quittera l'OM en fin de son. Fraichement nommé, l'entraineur olympien véhicule ce message d'adieu dans le but de souder son groupe. Comme il l'a rappelé en conférence de presse après la victoire face à Montpellier, c'était la meilleure formule à adopter pour remobiliser les troupes et finir la saison en beauté.

Coup dur à l’OM, Gasset trouve un plan B https://t.co/n0E33qXMRy pic.twitter.com/e7uaz2uiQE — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

«Il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose»

« Ça vous a plu ces 100 jours, hein ? Ils étaient au fond du seau. Donc il fallait bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. J'ai un peu d'expérience pour pouvoir leur parler. J'ai toujours des anecdotes où c'est arrivé. Tant qu'il y a de la vie, c'est la vérité. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais il faut faire ce qu'il faut, ça ne va pas tomber du ciel et personne ne va rien vous donner. Au contraire. Donc il fallait leur faire comprendre ça, que c'était à eux de réagir. Moi, j'étais venu pour les aider. Le fait d'avoir 100 jours, comme vous dites, oui je ne suis pas dans la durée, je ne suis pas carriériste », a expliqué Jean-Louis Gasset dimanche soir en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Il ne fallait pas compliquer les choses»