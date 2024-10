OM : Discussions confirmées sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Faris Moumbagna en tout début de saison, c'est un nouveau coup dur pour l'OM. Le club phocéen perd effectivement Valentin Carboni victime d'une entorse des ligaments croisés lors du précédent rassemblement de la sélection argentine. Par conséquent, l'OM discute actuellement avec l'Inter Milan afin de trouver une solution et éventuellement de rompre son prêt.

Depuis le début de saison, l'OM n'est pas épargné par les blessures. Tout a commencé avec Faris Moumbagna, victime d'une rupture des ligaments croisés dès la première journée de Ligue 1 contre Brest. Une situation qui avait poussé le club phocéen à recruter Neal Maupay. Par la suite, Ismaël Koné a également enchaîné les pépins musculaires ce qui ne lui a pas permis de s'imposer à Marseille pour le moment. Mais le coup de grâce est venu de Valentin Carboni.

Carboni, le coup dur

En effet, lors du rassemblement de la sélection argentine, le jeune joueur de l'OM a quitté ses partenaires après avoir reçu un coup à l'entraînement. De retour à Marseille et après avoir passé quelques examens, le verdict est tombé. « Blessé lors d'un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a révélé le communiqué de l'OM. Un coup dur pour celui qui venait de connaître sa première titularisation avec l'OM. C'était contre Angers dimanche dernier.

Son prêt bientôt rompu ?

Par conséquent, la saison de Valentin Carboni est quasiment terminée et selon les informations de La Provence, l'OM discute ainsi avec l'Inter Milan, club avec lequel l'Argentin est toujours sous contrat, afin de décider du meilleur protocole à suivre. Valentin Carboni pourrait ainsi passer sa convalescence en Italie, mais surtout, il est également question d'une rupture de son prêt. Un gros manque à gagner pour l'Inter Milan qui avait inclus une option d'achat estimée à 36M€ dans cette opération qui au total aurait pu avoisiner les 40M€.