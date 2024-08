OM - De Zerbi : Une grande surprise avec ces deux transferts ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Gâté par la direction de l'OM lors de ce mercato estival, Roberto De Zerbi va avoir deux nouveaux gardiens avec Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Le club phocéen règle donc le problème dans ses cages, mais une question se pose avec ces deux arrivées à l'OM : quelle sera la hiérarchie des gardiens ? Visiblement, De Zerbi pourrait bien surprendre tout le monde.

Indésirable et en instance de départ, Pau Lopez va donc laisser sa place dans les buts de l'OM. Mais qui sera le numéro 1 de Roberto De Zerbi ? Alors que Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange vont évoluer avec les Phocéens, la hiérarchie entre les deux sera à surveiller. A ce propos, pour L'Equipe, à l'OM, on a expliqué concernant le Néerlandais : « On le considère comme un numéro 1 bis ».

« Il est même possible que les deux gardiens jouent »

Journaliste pour ESPN aux Pays-Bas, Kees Kwakman explique lui que Roberto De Zerbi pourrait tout simplement alterner entre Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. « De Lange est très à l'aise avec ses pieds. Il aime construire le jeu depuis l'arrière en effectuant des passes courtes vers les joueurs devant lui. Rulli s'en sort bien dans ce domaine, mais De Lange semble encore plus à l'aise. Je pense donc que la concurrence pour le poste de gardien titulaire sera intense. Il est même possible que les deux gardiens jouent, car De Zerbi avait l'habitude de faire tourner ses gardiens à Brighton », confie-t-il pour Le Phocéen.

Qui sera le gardien titulaire à l'OM ?

« La grande question, bien sûr, est de savoir qui sera le gardien titulaire. Si l'on se base sur la saison dernière, on pourrait pencher pour de Lange, car il a joué tous les matchs et a très bien performé avec Go Ahead Eagles. Rulli, quant à lui, a perdu sa place à l'Ajax, en partie à cause d'une blessure, et n'a pas été très convaincant dans les matchs qu'il a disputés. Si l'on considère l'expérience, Rulli a l'avantage, avec plus de matchs au très haut niveau, ayant joué dans diverses compétitions et pour de grands clubs. De Lange, en revanche, n'est gardien titulaire que depuis deux ans dans un club de moindre envergure », a-t-il poursuivi la future hiérarchie des gardiens à l'OM.