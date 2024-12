OM : A peine arrivé, il s'attaque déjà au PSG

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille se doit de rejouer les premiers rôles pour la quête du championnat de France aux côtés du PSG. C'est le projet à terme évoqué par Roberto De Zerbi à son arrivée cet été. Neal Maupay s'est lui aussi installé à l'OM et semble être animé par la même volonté que son entraîneur.

Le PSG est passé sous pavillon qatari à l'été 2011. De là débutait le projet QSI et la quasi totale domination du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Car en effet, en plus d'une décennie, le titre de champion de France n'a échappé au club de la capitale qu'à trois reprises. Lors de la première saison du projet en 2011/2012 avec le sacre de Montpellier, à l'occasion de l'éclosion de Kylian Mbappé dans le grand AS Monaco de 2016/2017, au passage demi-finaliste de la Ligue des champions, et en 2020/2021 à cause du LOSC de Christophe Galtier.

«Nous voulons évidemment terminer le plus haut possible»

Sinon, le PSG a toujours terminé la saison en tant que champion de France. Au contraire de l'OM qui a peiné à ne serait-ce qu'être régulièrement sur le podium lorsque le rideau tombait à la 38ème journée de Ligue 1, 34 à présent depuis le passage à 18 clubs. Neal Maupay a fait partie du grand chamboulement orchestré par le président Pablo Longoria et son conseiller football Medhi Benatia cet été. Aux côtés des onze autres recrues, Maupay compte bien rejouer les premiers rôles en Ligue 1 et pourquoi pas à terme titiller le PSG.

« Mes objectifs pour cette saison avec Marseille ? Nous sommes dans une nouvelle équipe avec un nouveau manager. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons réaliser de grandes choses ici. La saison sera longue et difficile, mais nous voulons évidemment terminer le plus haut possible, avec la Ligue des champions en ligne de mire, et bâtir de là ».

«Si nous échouons cette saison, ce sera pour la prochaine»

Au cours d'un entretien accordé à Bleacher Report, l'avant-centre de l'OM a assuré que le vestiaire de Roberto De Zerbi sera gourmand jusqu'au bout cette saison ou tentera pleinement sa chance face au PSG à l'avenir.

« Qu'est-ce qui nous rend confiants dans notre capacité à remporter le championnat cette saison ? Je pense que c'est l'état d'esprit que nous devons avoir et avec lequel nous devons jouer. Mais ce n'est pas l'objectif principal de cette saison, vous savez. Nous avons un nouveau projet avec beaucoup de nouveaux joueurs et un nouveau manager. Cela va donc prendre du temps. Si nous pouvons gagner le titre, nous le ferons. C'est pour cela que nous nous entraînons tous les jours. Mais si nous échouons cette saison, ce sera pour la prochaine ».