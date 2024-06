Nouveau transfert historique pour le PSG ?

Arnaud De Kanel

Après avoir révélé des talents comme Ousmane Dembélé et Eduardo Camavinga, le Stade Rennais semble avoir découvert une nouvelle pépite avec Désiré Doué. Cependant, le jeune milieu offensif devrait quitter le club lors du prochain mercato. Intéressé par son profil, le PSG devra mettre la main à la poche car les Bretons espèrent tout simplement réaliser la plus grosse vente de leur histoire.

L'été dernier, le PSG a signé Bradley Barcola, et le club de la capitale pourrait bien continuer à se renforcer en recrutant d'autres jeunes talents du championnat de France. En plus de l'intérêt bien connu pour Leny Yoro (LOSC), les champions de France auraient également jeté leur dévolu sur Désiré Doué, le prometteur milieu offensif du Stade Rennais. Doué, dont le départ semble imminent, pourrait bien voir son avenir s'écrire sous les couleurs parisiennes. Cependant, le PSG devra être prêt à mettre la main à la poche pour s'attacher les services de ce talent car les Rennais visent un transfert record.



Doué plus cher que Doku ?

D'après les informations de L’Équipe , le Stade Rennais ne compte pas brader Désiré Doué lors du prochain mercato estival. En effet, la direction bretonne ambitionne de faire de la vente du jeune prodige français la plus lucrative de l'histoire du club. Actuellement, ce record est détenu par Jérémy Doku, vendu pour 66M€ à Manchester City l’été dernier. Reste à voir si les enchères pour Doué atteindront des sommets comparables et surtout si le PSG s'alignera ou non sur les demandes des Bretons.

Campos n'en fait pas une priorité

Pour l'heure, Désiré Doué n'est pas une priorité de Luis Campos pour ce mercato estival d'après nos informations. Le PSG est davantage focalisé sur Leny Yoro et ne compte pas tomber dans la surenchère avec Doué. Les Rennais devront certainement s'en remettre à un autre club, à moins que le PSG craque à nouveau...