PSG - Real Madrid : Le prochain transfert de Mbappé déjà connu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé, qui a décidé de quitter le PSG en fin de contrat cet été, s'apprête à officialiser son arrivée du côté du Real Madrid avec un contrat de cinq ans à la clé. Mais si l'on en croit ses propos ainsi que ceux de l'un de ses anciens coéquipiers, Mbappé pourrait clairement envisager un transfert vers le Milan AC dans les années à venir. Explications.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt de l'histoire ancienne ! L'attaquant de l'équipe de France s'apprête à changer d'air et à officialiser sa signature au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, un club dont il a toujours rêvé de porter les couleurs. Mais ce n'est pas le seul à avoir bercé la jeunesse de Mbappé, qui a également une autre écurie étrangère dans le collimateur depuis tout petit...

Jackpot pour le PSG, un chèque de 116M€ arrive ! https://t.co/Del4ijwMbT pic.twitter.com/7HFDpYSIx5 — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Mbappé ouvre la porte au Milan AC

Récemment interrogé au micro de Sky , Kylian Mbappé avait clamé son amour pour le Milan AC en laissant la porte ouverte à un transfert au sein du club rossonero dans les années à venir : « Le football italien ? On ne sait jamais ce qui va arriver. J’ai toujours dit que si je vais en Italie un jour, j’irai au Milan AC. Quand j’étais enfant, j’étais un grand fan du Milan AC », a lâché la légende du PSG.

« Après le Real Madrid, il ira à Milan »