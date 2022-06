Foot - Mercato

Neymar, Sampaoli, Strootman... Toutes les infos mercato du 25 juin

Publié le 25 juin 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le clan Neymar passe à l'action pour son transfert

Aujourd'hui, Neymar n'est plus forcément en odeur de sainteté au PSG. Le Qatar ouvrirait ainsi la porte à un transfert du Brésilien. Reste encore à trouver preneur et cela pourrait être le cas du côté de l'Italie. Le clan Neymar s'activerait en tout cas pour tenter de l'envoyer du côté de la Juventus, puisque selon les informations de AS , la Vieille Dame aurait été contactée des l'entourage du joueur du PSG. De quoi alors aboutir à un transfert ? A en croire le média ibérique, le salaire de Neymar pourrait bloquer l'opération.



OM : Ça s'active pour le départ de Kevin Strootman

De retour d'un prêt à Cagliari, Kevin Strootman n'entre toujours pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Encore une fois, la mission de Pablo Longoria va être de se débarrasser du Néerlandais et de son salaire colossal. Une solution pourrait alors être trouvée en Italie. En effet, selon Fabrizio Romano, l'avenir de Strootman pourrait s'écrire à l'Hellas Vérone. Cela négocierait en ce sens actuellement.



OM : Longoria vend la mèche pour l’avenir de Sampaoli

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Jorge Sampaoli fait l'objet de nombreuses rumeurs. L'entraîneur de l'OM pourrait-il faire ses valises cet été ? Ce samedi, Pablo Longoria a fait une sortie qui en dit long sur le cas Sampaoli. « Nous voulons donner un maximum de cohérence au projet. C’est la clé. Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff », a lâché le président de l'OM, qui compte donc sur son entraîneur.



OM : Pablo Longoria annonce la couleur pour le mercato