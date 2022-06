Foot - Equipe de France

Équipe de France : La sortie fracassante de Le Graët sur l’avenir de Deschamps

Publié le 25 juin 2022 à 21h30 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 25 juin 2022 à 21h48

Alors que Zinédine Zidane a rappelé son envie d’entraîner un jour l’équipe de France, Noël Le Graët s’est confié sur l’avenir de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Le président de la FFF a expliqué qu’en cas d’échec, il y aurait « beaucoup de changements ». Pour autant, il n’exclut pas de le conserver si jamais les Bleus triomphent à nouveau.

La dernière trêve internationale n’aura pas renforcé le statut de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Avec deux nuls et deux défaites en quatre rencontres, les Bleus ont réalisé un mois de juin catastrophique, pas de quoi se mettre en conditions à quelques mois de la Coupe du Monde. Même si Deschamps a pu se justifier par les blessures et le rythme insoutenable, le bilan fait tâche, surtout que sa position de sélectionneur continue de se fragiliser. Pas prolongé par Noël Le Graët, Didier Deschamps sera en fin de contrat après le Mondial au Qatar qui se déroulera en novembre et décembre prochain. Et si jamais les Bleus restent sur leur lancée, l’ancien entraîneur de l’OM ne devrait pas rester bien longtemps à son poste. Car derrière, la menace Zidane plane…

« J'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France »

Dans un entretien accordé à L’Equipe à l’occasion de ses 50 ans, Zinédine Zidane a rappelé son envie d’entraîneur un jour l’équipe de France. « Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là », confiait l’ancien coach du Real Madrid.

Équipe de France : Guardiola, Mourinho… Comme Zidane, ces entraîneurs veulent une équipe nationale https://t.co/Qg3atwiLvb pic.twitter.com/PCOEPo3JN6 — le10sport (@le10sport) June 25, 2022

« Si on fait une très mauvaise Coupe du monde, il y aura beaucoup de changements »