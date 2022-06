Foot - Équipe de France

Équipe de France : Malaise confirmé chez les Bleus, le terrible aveu de Kylian Mbappé en interne

Publié le 20 juin 2022 à 9h30 par Bernard Colas mis à jour le 20 juin 2022 à 9h33

L’ambiance se tend chez les Bleus. Alors qu’ils peinent à se mettre d’accord sur la question des droits à l’image au sein de la sélection, Kylian Mbappé et Noël Le Graët ont eu un échange froid ce dimanche à travers médias interposés, l’attaquant du PSG recadrant le président de la FFF après son interview dans le JDD, dans laquelle celui-ci révélait que le numéro 10 des Bleus avait songé à mettre entre parenthèses sa carrière internationale. Un nouvel épisode venant confirmer la relation compliquée entre les deux hommes.

« Je vous donne ma parole : tout cela se passe dans un très bon esprit. » Interrogé dans le JDD sur la question des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France, si chère à Kylian Mbappé, Noël Le Graët a balayé toute divergence sur le sujet en interne. « Si les discussions sont réglées ? Totalement, on ne touche à rien jusqu’à la Coupe du monde. Je l’ai vu en tête à tête, puis avec les délégués des joueurs, puis l’ensemble du groupe. On reste sur l’égalité des primes sportives et des droits à l’image, ils sont tous attachés à ça. On a un seul créneau avec les sponsors en septembre à Clairefontaine et cela se fera comme d’habitude », a annoncé le président de la FFF après l’épisode de mars 2022, lorsque Kylian Mbappé avait refusé de se prêter à l’opération commerciale organisée par la Fédération française de football avec ses sponsors. La star du PSG ne souhaite pas voir son image associée à certaines marques qu’il a refusées comme sponsor personnel, et le débat fait rage depuis. Mais un autre sujet est désormais étalé sur la place publique et illustre les relations compliquées qu’entretiennent les deux hommes depuis plusieurs mois. Dans le JDD , Noël Le Graët a révélé que Kylian Mbappé avait voulu stopper les Bleus après l’Euro, justifiant cette volonté par les critiques qui ont suivi son tir au but raté contre la Suisse (3-3, 4-5 tab). « Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. « Je n’ai pas voulu dure ça, au contraire, vous avec toujours été très gentil. » Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit », a-t-il confié. Une sortie qui n’est pas passée auprès de Kylian Mbappé.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

Ça se tend entre Mbappé et Le Graët