Équipe de France : La réponse de Noël Le Graët à la sortie de Kylian Mbappé

Publié le 19 juin 2022 à 17h45 par Thomas Bourseau mis à jour le 19 juin 2022 à 17h50

C’est le sujet de ce dimanche. En raison de la déclaration de Noël Le Graët dans le Journal du Dimanche via laquelle il avait clairement fait savoir que Kylian Mbappé avait été déçu du manque de considération de la FFF après son échec à l’Euro sur pénalty, Mbappé a rétorqué sur Twitter. Ce qui a engendré la réponse (finale ?) du président de la FFF.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui dernièrement. Que ce soit pour sa prolongation de contrat énormément médiatisée ou ses positions tranchées sur les droits à l’image des joueurs en Équipe de France, l’attaquant du PSG et des Bleus a été le sujet d’une prise de parole forte de Noël Le Graët au JDD ce dimanche au cours de laquelle il a fait passer le message suivant sur Mbappé. « Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. Je n’ai pas voulu dire ça, au contraire, vous avec toujours été très gentil. » Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit ».

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

« J’ai bien tout compris et il n'y aucun problème avec Kylian »