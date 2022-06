Foot - Équipe de France

Équipe de France : Mbappé sort du silence et lâche une réponse cinglante à Le Graët

Publié le 19 juin 2022 à 15h45 par Bernard Colas

Alors que Noël Le Graët a révélé ce dimanche dans les colonnes du JDD que Kylian Mbappé a songé à mettre entre parenthèses sa carrière internationale avec l’équipe de France après l’Euro, l’attaquant du PSG a répondu sèchement au président de la FFF, affirmant que le problème venait selon lui d’attaques racistes à son égard, et non des critiques sur le penalty raté contre la Suisse.

La relation est très tendue entre Noël Le Graët et Kylian Mbappé. Alors que les deux hommes ont déjà du mal à s’entendre sur la question des droits à l’image des internationaux chez les Bleus , le président de la FFF a lâché une petite bombe ce dimanche, révélant dans les colonnes du JDD que Mbappé avait songé à s’arrêter avec l’équipe de France. « Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. « Je n’ai pas voulu dure ça, au contraire, vous avec toujours été très gentil. » Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination… Il est tellement médiatisé. C’est un super mec, bien plus collectif qu’on ne le croit », a confié Noël Le Graët, et Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps à répondre.

Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… https://t.co/wZ1nQfb4l4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 19, 2022

« Lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme… »