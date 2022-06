Équipe de France

Équipe de France : Le Graët sort du silence pour l’avenir de Deschamps

Publié le 18 juin 2022 à 10h00 par Ewen Robin

Après une nouvelle défaite lundi dernier face à la Croatie (0-1), l’équipe de France est au plus mal. Derniers de leur groupe, les Bleus devront impérativement réagir lors des deux prochaines journées en vue du Mondial au Qatar. Pour ce faire, le président de la FFF, Noël le Graët, va s’entretenir avec Didier Deschamps afin de fixer la marche à suivre…

Le bilan est catastrophique pour l’équipe de France ! Après 4 matchs de Ligue des nations, les Bleus occupent la dernière place du groupe avec 2 défaites pour autant de matchs nuls. Ces derniers résultats n’ont pas vraiment plu au président de la FFF, Noël Le Graët, qui s’est exprimé dans une interview accordée à l’Équipe : « On n'a pas été bons, c'est certain , a-t-il confié à l'issue du comité exécutif de la Fédération qui s'est tenu vendredi matin à Nice. Il ne faut pas se raconter d'histoires. On n'a pas montré un visage de champions du monde. Même si je pense que le calendrier ne nous a pas aidés. Autant de matches en si peu de jours, cela n'a pas de sens. Ce sera à la FIFA et à l'UEFA de mieux s'entendre à l'avenir. » Malgré ces résultats alarmants, Noël Le Graët conserve toute sa confiance envers Didier Deschamps : « Didier (Deschamps) n'est pas moins impliqué. La mort de son papa l'a perturbé. Mais il a fait son boulot de sélectionneur normalement. Il n'y a pas de changement. J'ai toute confiance en lui. Pour le moment, on est en harmonie totale. Mais comme je l'ai toujours dit, il n'y aura pas de prolongation de son contrat (qui court jusqu'au terme de la Coupe du monde, en fin d'année) avant la compétition. »

Une discussion avant la coupe du monde