Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps donne des nouvelles de Kylian Mbappé

Publié le 12 juin 2022 à 17h15 par La rédaction

Touché depuis le match contre le Danemark, Kylian Mbappé a manqué la rencontre face à la Croatie et n’a disputé qu’une demi-heure en Autriche, où il a inscrit le but de l’égalisation. Avant d’affronter de nouveau les Croates, Didier Deschamps a affirmé que l’attaquant du PSG n’était pas à 100%.

Encore remplaçant contre l’Autriche, Kylian Mbappé continue de récupérer de sa blessure. Malgré tout, Didier Deschamps ne s’est pas privé pour faire entrer l’attaquant du PSG lorsque les Bleus étaient menés et très mal en point. Résultat, Kylian Mbappé a permis à l’équipe de France d’égaliser, il était même tout proche du doublé. « Je ne suis pas à 100 % mais si le coach a besoin de moi, je serai là. C'est le dernier match avant les vacances. On peut forcer un peu », expliquait-il après le match nul des siens.

⚡ @KMbappe ⚡#FiersdetreBleus pic.twitter.com/NGrG0PxxVA — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 11, 2022

« Kylian n'est pas à 100% »