Foot - Équipe de France

Équipe de France : L’incroyable révélation de Le Graët sur Mbappé, qui voulait stopper les Bleus

Publié le 19 juin 2022 à 9h10 par Bernard Colas

Après un dernier Euro difficile, marqué son tir au but manqué face à la Suisse, Kylian Mbappé aurait eu une grosse période de doute. Au cœur des rumeurs pour son avenir à ce moment-là, l’attaquant du PSG a même songé à stopper les Bleus comme l’annonce ce dimanche Noël Le Graët.

L’aventure de Kylian Mbappé avec l’équipe de France est loin d’être un long fleuve tranquille. Impressionnant dès ses débuts sous le maillot bleu, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est fait un nom aux yeux du monde en entier en étant l’un des protagonistes du Mondial en Russie remporté par la sélection tricolore. Les hommes de Didier Deschamps ont eu moins de réussite à l’Euro, éliminés dès les huitièmes de finale par la Suisse après un tir au but raté de Kylian Mbappé (3-3, 4-5 tab), ce qui aurait pu conduire le joueur à prendre une décision radicale pour son avenir. Alors qu’il fait désormais parler de lui pour la question des droits à l’image en équipe de France, Kylian Mbappé aurait songé à mettre entre parenthèses sa carrière internationale après les nombreuses critiques qui se sont abattues sur lui comme le révèle Noël Le Graët.

Mercato - PSG : A Barcelone, on se réjouit de la prolongation de Mbappé https://t.co/Kc63lVs0mq pic.twitter.com/qDU6jojar2 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 19, 2022

« Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France »