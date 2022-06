Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Barcelone, on se réjouit de la prolongation de Mbappé

Publié le 19 juin 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Au terme d’un très long feuilleton, Kylian Mbappé a fini par dire non au Real Madrid, préférant signer un nouveau contrat avec le PSG. Forcément, la déception était immense du côté de la capitale espagnole. En revanche, à Barcelone, on est plutôt ravi du choix face par Kylian Mbappé il y a quelques jours de cela.

Le Real Madrid ou le PSG ? Tel était le choix qui se présentait à Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat à Paris, le Français avait la possibilité de rejoindre les Merengue librement. Mais le Qatar n’a pas lésiné sur les moyens pour le convaincre de rester et cela a fini par payer. Mbappé a donc prolongé avec le PSG jusqu’en 2025. Forcément, au Real Madrid, où on pensait avoir la parole du natif de Bondy, on est tombé de très haut.

« Je suis contente qu’il soit resté à Paris »