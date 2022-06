Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le feuilleton Mbappé était totalement relancé ?

Publié le 18 juin 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Avocat de la Liga, qui a décidé d'attaquer le PSG afin de dénoncer le contrat de Kylian Mbappé, Juan Branco explique la façon dont il va s'y prendre et assure pouvoir être en mesure d'annuler la prolongation de l'attaquant français à Paris. C'est le Ministère des Sports qui va être saisi dans cette optique et qui devrait donc trancher sur l'homologation du contrat de Mbappé.

L'Espagne ne digère pas. Quelques semaines après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Javier Tebas est très agacé et ne manque jamais une occasion de charger le club parisien. Mais le président de LaLiga va encore plus loin puisqu'il a décidé de saisir la justice afin de dénoncer le club parisien. « Le PSG a accentué son problème de masse salariale sous l'ère Covid. Il va même terminer la saison avec une masse salariale de 600 millions d'euros. C'est sans compter Mbappé. Il est impossible de maintenir cela. Il est clair que les règles du fair-play financier ne sont pas respectées », expliquait Tebas récemment. Pour cela, l'avocat Juan Branco sera chargé de représenter LaLiga et ce dernier assure qu'il compte réclamer l'abrogation de l'homologation du nouveau contrat de Kylian Mbappé au PSG.

Le contrat de Mbappé au PSG bientôt annulé ?