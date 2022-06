Foot - Équipe de France

Équipe de France : L'énorme confidence de Griezmann à Pogba sur le retour de Benzema

Publié le 17 juin 2022 à 20h00 par Hugo Ferreira

A la surprise générale, Didier Deschamps a décidé de sélectionner Karim Benzema pour disputer l’Euro 2020 avec la France. Le joueur de 34 ans était écarté depuis plusieurs années, et son retour était inattendu, y compris au sein de la sélection, où personne n’était au courant de ce choix pris par le champion du monde 1998, comme l'a confié Antoine Griezmann à Paul Pogba en interne.

Écarté de l’équipe de France depuis 2015 pour des affaires extra-sportives, Karim Benzema a fait son grand retour peu de temps avant l’Euro 2020. En effet, l’attaquant du Real Madrid a rejoint la sélection à l’occasion du rassemblement pour le tournoi, ainsi que sa préparation, pour le plus grand bonheur de nombreux supporters des Bleus , qui réclamaient ce grand retour depuis un long moment. Alors que cette décision de Didier Deschamps avait fuité au cours de la journée, aucun cadre de l’équipe n’avait été prévenu par le sélection au préalable, pas même Hugo Lloris.

Coupe du Monde 2022 : Mbappé, Benzema… Le jackpot au Qatar ? https://t.co/o5uLx8cl5i pic.twitter.com/tAks1TpjHp — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Deschamps n'a prévenu aucun joueur avant de rappeler Benzema