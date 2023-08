PSG : Neymar recalé d’office pour son transfert ?

Jean de Teyssière

Le PSG n'en finit plus de faire parler de lui en ce mercato estival. Après le départ de Lionel Messi et la mise au ban de Kylian Mbappé, voilà que Neymar a annoncé au PSG son désir de quitter le club. Le FC Barcelone se pose comme favori pour l'accueillir mais son arrivée reste bloquée par plusieurs choses notamment Xavi qui ne croit pas au retour en forme du Brésilien mais aussi d'une partie du club et des supporters, qui n'ont pas oublié 2017 et la plainte déposée par le Brésilien contre le club.

Bien malin celui qui pourra prédire le onze de départ parisien début septembre. Le PSG est en train de réaliser un mercato très mouvementé, tant dans le sens des départs que des arrivées. Et c'est désormais Neymar qui souhaite quitter le club, mais pour aller où ?

Xavi ne croit pas au retour en forme de Neymar

Début juin, invité de l'émission Twitch Jijantes , l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, avait évoqué Neymar qui était envoyé au Barça et semblait écarter cette option : « J'ai été surpris par tout ce qui se dit sur Neymar. Ce n'est pas prévu, je l'apprécie beaucoup, mais il y a d'autres priorités que nous avons établies. » Effectivement, L'Équipe affirme ce mardi que si au sein du club on voit cette arrivée d'un bon œil, notamment pour les retombées économiques, Xavi doute de la capacité du Brésilien à retrouver son niveau d'antan.

La plainte de Neymar encore dans toutes les têtes