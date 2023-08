Neymar quitte le PSG, il zappe déjà Mbappé

Alexis Brunet

Cela fait quelques jours que c'est officiel, Neymar n'est plus un joueur du PSG. Le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal. Avant de faire son départ pour l'Arabie saoudite, l'attaquant a organisé une petite fête à Paris, afin de dire au revoir à certains de ses proches. Lors de cette sauterie, Kylian Mbappé n'était pas convié, une preuve supplémentaire que les relations entre les deux hommes étaient glaciales.

Après six années au PSG, Neymar a donc décidé de quitter le club de la capitale cet été. Paris doit être bien content de s'être débarrassé du Brésilien, et d'avoir reçu un très gros chèque en contrepartie. Al-Hilal aurait déboursé plus de 90M€ pour s'offrir les services de l'ancien joueur du FC Barcelone.

Neymar ne sera pas regretté par Mbappé

Ce qui est sûr, c'est que Neymar ne sera pas regretté par Kylian Mbappé. Les relations entre les deux hommes étaient très compliquées. Si au début de leur aventure commune ils étaient très amis, au fil des années cela n'était plus trop le cas. Le Français aurait même demandé au PSG de se débarrasser du Brésilien, ce que ce dernier n'a que peu apprécié.

PSG : Après le feuilleton Neymar, Mbappé est en mission https://t.co/DInwdPpWGE pic.twitter.com/HhGArGGvz9 — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Neymar n'a pas invité Mbappé à sa fête