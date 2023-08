«Il a insulté le PSG» : Neymar se fait allumer après son transfert

Thibault Morlain

Ça y est, Neymar n'est désormais plus un joueur du PSG. Après avoir longtemps tenté de s'en débarrasser, le club de la capitale a enfin réussi. Alors que le Brésilien avait pourtant encore un contrat jusqu'en 2027, il s'est envolé pour l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Neymar appartient à Al-Hilal et suite à ce départ de l'ex-numéro 10 parisien, Daniel Riolo n'a pas mâché ses mots pour le tacler.

Neymar sera donc resté 6 saisons au PSG. Arrivé en 2017 du FC Barcelone dans le cadre du plus gros transfert de l'histoire du football pour 222M€, le Brésilien a soufflé le chaud et le froid lors de son passage à Paris. Une aventure qui a finalement pris fin lors de ce mercato estival. En effet, après Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, Neymar a lui aussi cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite. Poussé également dehors par le PSG, l'ancien joueur du Barça s'est engagé avec Al-Hilal, rejoignant ainsi Malcom ou encore Sergej Milinkovic-Savic.

Barcelone interpelle Neymar après son départ du PSG https://t.co/9pyPkacccn pic.twitter.com/x5P8mwVk9f — le10sport (@le10sport) August 18, 2023

« J'ai peut-être raté, corrigez moi : il a mis un message pour dire au revoir au PSG ? »

Ce jeudi, Neymar a fait un dernier passage au Campus PSG pour dire au-revoir à ses ex-coéquipiers. Il n'empêche que le Brésilien n'a posté aucun message sur les réseaux à l'occasion de son départ du PSG. Et ça, Daniel Riolo a du à le digérer. Ainsi, au micro de L'After Foot , le journaliste RMC n'a pas été tendre à l'encontre de Neymar : « Neymar a a arrêté de saluer le public, il a dit qu'il voulait quitter le club en 2021, on l'a lui aussi forcé à rester car on ne voulait pas le vendre au Barça. Il est resté, il avait un salaire incroyable, plus gros transfert du foot et du PSG, salaire astronomique. Il reste, il n'en a rien à cirer. J'ai peut-être raté, corrigez moi : il a mis un message pour dire au revoir au PSG ? J'ai raté un truc ? Il a dit quelque chose ? ».

« Le mec a chié sur le club du début à la fin »