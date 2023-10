Neymar-Messi : Le PSG va perdre gros ?

Thibault Morlain

Cet été, plusieurs joueurs ont quitté le PSG à commencer par deux stars : Neymar et Lionel Messi. C'est donc une page qui se tourne pour le club de la capitale, mais voilà que cela ne serait pas forcément sans conséquence. Si le PSG réussit à économiser deux gros salaires, il y a également des pertes à enregistrer à cause de Neymar et Messi.

Finalement pas prolongé par le PSG, Lionel Messi est donc parti libre cet été. De son côté, Neymar a lui été poussé vers la sortie. Après 6 ans à Paris, le Brésilien n'était plus désiré et a été vendu en Arabie Saoudite. Deux gros départs pour le PSG qui doit aujourd'hui faire face à certaines conséquences...

Le PSG galère avec ses sponsors ?

Ce mercredi, L'Equipe se penche sur les répercussions des départs de Neymar et Lionel Messi du PSG. Tout d'abord, cela impacterait certains sponsors. Le quotidien sportif explique alors que certaines marques voudraient renégocier leur contrat, d'autres tarderaient à payer. Et pour ce qui est de la recherche de nouveaux sponsors, cela serait désormais plus compliqué pour le PSG.

Moins de fans au PSG sans Messi et Neymar

Les départs de Neymar et Messi du PSG ont également impacté les fans. Sur les réseaux sociaux, le club de la capitale aurait perdu entre 10 et 15 millions de followers. De plus, désormais, sans les têtes de gondole du PSG, il serait plus difficile de revendre des places. Les touristes étaient prêts à payer cher pour voir Neymar et Lionel Messi, ce n'est aujourd'hui plus le cas...