Mercato : Mbappé donne rendez-vous au PSG

Axel Cornic

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé est la principale préoccupation du Paris Saint-Germain, qui n’a aucune intention de perdre sa star. Des discussions seraient en cours en coulisses, mais ce dossier délicat pourrait bien durer dans le temps, avec le principal intéressé qui ne semble absolument pas pressé de trancher pour son avenir.

Un an et demi après sa prolongation record, Kylian Mbappé est de nouveau au centre des débats. La star du PSG a en effet annoncé cet été sa volonté de ne pas activer l’année en option présente dans son contrat, ce qui est synonyme d’un départ libre en juin 2024. Un scénario catastrophe pour le PSG, tant sur le plan sportif que de l’image.

Changement radical au PSG

La situation a semblé changer dès la réintégration de Mbappé, qui n’aura au final raté que la tournée asiatique et la 1ere journée de Ligue 1. Le ton a également changé, puisque Nasser Al-Khelaïfi est passé de diatribes publiques à un véritable déclaration d’amour pour son joueur. « Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu'il fait et de ce que fait toute l'équipe » avait expliqué le président du PSG, lors d’un point presse organisé au centre d’entrainement de Poissy fin septembre.

Mbappé ne décidera rien avant le printemps 2024