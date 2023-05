Messi - PSG : Une offre de 363M€ est dégainée

Baptiste Berkowicz

Avec un départ quasi assuré au PSG, Lionel Messi et son clan s'activent pour trouver une porte de sortie. De nombreux clubs sonnent à la porte de l'Argentin pour un transfert cet été. Parmi eux, Al Hilal même passé la vitesse supérieure sur ce dossier, en proposant un contrat pharaonique à la star du PSG.

La tentation d'un départ n'est plus un secret pour Lionel Messi. La fin de son aventure parisienne semble se préciser de jour en jour. D'ailleurs, un club saoudien a dégainé une offre pharaonique pour le joueur au sept Ballons d'Or.

Parti pour rejoindre Ronaldo ?

Les offres mirobolantes n'auront pas tardé à arriver sur la table de Lionel Messi. La superstar argentine attire les clubs et pays en quête de lumière pour promouvoir leurs championnats. L'Arabie saoudite lui fait les yeux doux et le club d'Al-Hilal aurait même proposé un contrat à hauteur de 363M€ par an d'après le Nouvel Obs . Pour le concurrent d'Al Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, le coup de communication serait incroyable en cas d'arrivée de Lionel Messi. Cette offre saoudienne laisserait insensible peu de monde, mais Lionel Messi souhaite se donner un temps de réflexion pour prendre sa décision.

Adieu l'Europe ?

L'objectif de Lionel Messi est de continuer son aventure en Europe. Le joueur, qui aura 36 ans en juin prochain, souhaite disputer la Copa America à l'été 2024. C'est pour cela qu'un départ du continent n'est pas du tout une priorité, même si le championnat saoudien progresse d'année en année. Le FC Barcelone tente tant bien que mal de libérer des fonds pour permettre l'arrivée de Lionel Messi. Toutefois, ce dernier devra sans aucun doute mettre de côté ses exigences salariales pour espérer revenir en Catalogne.