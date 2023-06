Messi - PSG : Nouvelle révélation hallucinante sur son prochain club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi se rapprocherait dangereusement d'une arrivée en Arabie Saoudite. L'entourage du joueur aurait donné son accord à Al-Hilal, qui lui proposerait un salaire annuel colossal de 500M€. Mais en réalité, le champion du monde 2022 aurait l'embarras du choix. Explications.

Dans le dossier Lionel Messi, on n'est plus à se demander s'il prolongera, ou pas, son contrat avec le PSG Depuis plusieurs semaines, le joueur argentin a officialisé ses envies de départ. En début d'année, l a Pulga rêvait de retourner au FC Barcelone, mais cette option est à écarter selon Ben Jacobs.





Le Barça va devoir se faire une raison

« Messi jouerait probablement et volontiers gratuitement pour Barcelone ou avec une réduction de salaire massive, mais cela serait considéré comme une manipulation financière. Le problème de Barcelone est qu'ils ont besoin de beaucoup de dominos pour boucler le retour de Messi, et cela peut passer par des sorties. Ansu Fati pourrait être une victime même s'il veut rester au club » a confié le journaliste anglais.

Messi aura l'embarras du choix en Arabie Saoudite