Coup de théâtre, Benzema a prévenu le Real Madrid

Jean de Teyssière

C'était dans l'air depuis quelques jours et cela commence à se concrétiser. Karim Benzema pourrait quitter le Real Madrid, club qu'il a rejoint en 2009 comme un certain Cristiano Ronaldo. Et il pourrait d'ailleurs aller le retrouver puisqu'une offre difficilement refusable lui aurait été faite par l'Arabie Saoudite. Et selon les médias espagnols, KB9 aurait prévenu le Real Madrid de l'offre venant de la péninsule arabique.

Ces derniers jours les médias espagnols ne parlent que d'une chose : Karim Benzema est sur le départ du Real Madrid. L'attaquant français est en fin de contrat à la fin du mois de juin 2023 et pour le moment, aucune nouvelle ne fait état d'une prolongation de contrat. Et la pression de l'Arabie Saoudite augmente.

Un contrat à 200M€

C'est une mode à n'en plus finir. L'Arabie Saoudite a débuté sa révolution en proposant un contrat record à Cristiano Ronaldo. Concernant Karim Benzema, le montant proposé est moindre mais ira quand même jusqu'à 100M€ nets par saison. Une offre difficilement refusable qui fait dire au quotidien espagnol AS que Benzema a plus d'un pied et demi dans le championnat saoudien.

Benzema a informé le Real