C'est confirmé, il annonce le transfert de Benzema

Alexis Brunet

Le Real Madrid est en ébullition. Le club espagnol fait la Une des gros titres, non pas pour un transfert, mais pour un départ. Karim Benzema serait en passe de quitter le club madrilène, pour l'Arabie saoudite et le club d'Al-Ittihad. Un possible futur coéquipier du Français a d'ailleurs vendu la mèche.

L'avenir de plusieurs éléments du Real Madrid est flou. Carlo Ancelotti par exemple n'est pas sûr de rester en Espagne l'année prochaine. Il est très courtisé par l'équipe nationale du Brésil. De plus, Florentino Pérez réfléchirait à se passer des services de l'Italien, après une saison plutôt décevante. L'ancien entraîneur du PSG est sous contrat jusqu'en juin 2024.

Benzema proche de l'Arabie saoudite

Mais en plus d'Ancelotti, Madrid pourrait voir partir un de ses cadres, en la personne de Karim Benzema. Le Français est ardemment courtisé par l'Arabie saoudite et le club d'Al-Ittihad qui souhaite lui offrir un pont d'or.

Real Madrid : C’est imminent pour Benzema https://t.co/aS0a9IcAxv pic.twitter.com/qA0iMFnvdz — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Un possible futur coéquipier de Benzema l'annonce à Al-Ittihad