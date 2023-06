Mercato : Benzema lâche une bombe, coup de théâtre imminent ?

Thomas Bourseau

Clap de fin pour Karim Benzema au Real Madrid ? Le Ballon d’or 2022 aurait fait part d’une offre folle saoudienne pour son avenir et hésiterait à quitter Madrid. Le président Florentino Pérez s’en mêlerait.

Karim Benzema serait à présent sous contrat au Real Madrid jusqu’en juin 2024 bienque ladite prolongation n’ait pas encore été officialisée par le club merengue. Néanmoins, il se pourrait que Benzema revienne sur sa décision. Après avoir amené le Real Madrid sur le toit de l’Europe et de l’Espagne la saison passée, Benzema a été contrarié par des blessures lors de cet exercice et n’a pas pu réitérer l’expérience avec le Real Madrid.

Benzema aurait fait un énorme aveu à ses coéquipiers sur l’Arabie saoudite

Pire, ses performances ont laissé la presse espagnole sur sa faim comme le 0/10 qui lui avait été attribué lors d’un Clasico par le journal AS . Un temps réticent à l’idée de quitter le Real Madrid pour rejoindre Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League, Karim Benzema reviendrait doucement sur sa décision. En atteste sa supposée déclaration à ses coéquipiers du Real Madrid rapportée par The Athletic à l’entraînement. Le Ballon d’or 2022 aurait avouait avoir reçu « une énorme offre de l’Arabie saoudite » et qu’il y réfléchirait sérieusement après leur avoir avoué ne pas avoir pris de décision.

Florentino Pérez tente le tout pour le tout avec Benzema