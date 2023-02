Messi - Neymar : Un remplaçant déjà trouvé pour le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le secteur offensif du PSG pourrait encore connaître des bouleversements dans les prochains mois, avec l’avenir incertain de Neymar et Kylian Mbappé, plusieurs pistes sont évoquées pour venir renforcer l’effectif du PSG. De son côté, l’ancien joueur Stan Collymore estime que Heung-min Son serait une recrue de choix pour l’écurie parisienne.

Quel sera le visage de l’attaque parisienne la saison prochaine ? Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi n’a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir, mais à en croire Foot Mercato, l’ancienne star du FC Barcelone ne fait pas d’une prolongation au PSG sa priorité, bien que l’hypothèse ne soit pas écartée. De son côté, Neymar pourrait être poussé vers la sortie alors que l’international brésilien est à la peine en ce début d’année.

Du renfort en attaque pour le PSG ?

Le PSG pourrait donc se montrer actif en attaque lors du prochain mercato estival. Selon ESPN , Luis Campos aurait notamment coché le nom de Victor Osimhen, en pleine bourre du côté du Napoli, mais un autre nom pourrait l’intéresser.

« Il remplirait certainement beaucoup de cases »