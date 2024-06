Mercato : Zidane se lâche sur son grand retour !

La rédaction

Après son immense carrière de joueur, Zinédine Zidane a décidé de se reconvertir comme entraîneur. L’ancien milieu de terrain a directement été plongé dans le grain bain, prenant les commandes du Real Madrid pour sa première expérience au haut niveau. Si le technicien de 51 aura réalisé un premier mandat inouï chez les Merengues, remportant notamment trois Ligue des Champions d’affilée, il reste relativement discret depuis son second passage au sein du club madrilène. Mais le Champion du Monde 1998 veut reprendre du service.

Trois ans après son second départ du Real Madrid, Zinédine Zidane est toujours loin d’un banc de touche, mais toujours proche du rectangle vert. L’ancien joueur de la Juventus a notamment apporté le trophée lors de la finale de la Ligue des Champions la semaine dernière et est souvent au centre de nombreuses rumeurs. Dans une interview, le natif de Marseille confie son envie d’occuper de nouveau le poste d’entraîneur.

«Bien sûr qu'entraîneur ça me manque»

Dans un entretien accordé à Média Carré , Zinédine Zidane a confirmé son souhait de continuer à occuper le poste d’entraîneur : « Bien sûr qu'entraîneur ça me manque, mais je suis occupé. Le plus important pour moi c'est d'être occupé, faire des choses. D'être actif quelque part. Et je le suis ! Mais je suis toujours entraîneur. Oui le quotidien me manque quelques fois. »

«Le quotidien d'entraîneur c'est chaud»