Zidane - OM : L’annonce qui met le feu à Marseille

C’est un nom qui fait rêver les Marseillais. Annoncé à l’OM dans le cadre de la vente du club à l’Arabie Saoudite, Zinedine Zidane a lâché une petite phrase qui risque de faire parler du côté de la Canebiere puisqu’il a rappelé son attachement à la cité phocéenne et au stade Vélodrome en particulier.

Depuis que les rumeurs entourant l’arrivée de l’Arabie Saoudite circulent à Marseille, elles s’accompagnent d’un nom, celui de Zinedine Zidane. Son nom enflamme l’OM, et sa récente sortie devrait encore faire parler. Et pour cause, Zizou rappelle son attachement à Marseille et à l’OM.

Zidane fan de l’OM

« Un stade qui m’a marqué ? Le Vélodrome bien sûr. J’ai joué une fois ou deux contre Marseille, mais c’était surtout avec l’équipe de France. Marseille, quand j’étais petit, je venais au stade », rappelle l’ancien numéro 10 des Bleus auprès de Canal+Afrique , avant d’en rajouter une couche.

«Je suis toujours supporter marseillais»