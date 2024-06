Mercato : Xavi Simons valide son départ du PSG !

Arnaud De Kanel

Revenu au PSG l'été dernier après une saison réussie au PSV Eindhoven, Xavi Simons était immédiatement reparti. Le polyvalent joueur néerlandais avait alors décidé de rejoindre le RB Leipzig en Bundesliga et tout s'est bien goupillé pour lui. Heureux de son expérience en Allemagne, il reconnait que son choix de quitter le PSG a été payant.

Véritable phénomène chez les catégories de jeunes du FC Barcelone, Xavi Simons confirme les attentes placées en lui depuis deux saisons. Le jeune néerlandais appartient encore au PSG mais il n'a jamais eu l'occasion de briller sous les couleurs parisiennes. Cette saison encore, c'est avec un autre club que Xavi Simons a fait parler de lui, à savoir le RB Leipzig. Il se félicite d'avoir pris une bonne décision en quittant le PSG.

«La décision de jouer là-bas s'est avérée payante»

« Bien sûr, on peut toujours s'améliorer, mais je pense que cette saison a été la meilleure de ma vie. La décision de jouer là-bas s'est avérée payante. J'ai pu m'y épanouir. Nous avons joué à un niveau élevé et avec une grande intensité. Cela m'a permis de devenir un meilleur joueur », a déclaré Xavi Simons à l'agence de presse nationale néerlandaise ANP . Il espère maintenant maintenir ce niveau de performances avec les Pays-Bas à l'Euro.

«Je dois être capable de jouer mon jeu à différentes positions»