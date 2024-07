Mercato : Voilà le très gros chantier de l’OM

Arnaud De Kanel

L’OM se lance dans un très gros chantier sur ce mercato estival. Il concerne le poste de gardien but où Pau Lopez est à un pas de rejoindre Come en Série A alors que les pistes pour le remplacer se multiplient depuis plusieurs heures.

La saison écoulée aura été éprouvante pour tout le monde à l’OM, à commencer par Pau Lopez. Le portier espagnol a reconnu avoir été en dépression et cela s’est ressenti sur ses performances. L’OM cherche donc à s’en séparer et mais il se pliera à la décision de ses dirigeants sans aucun problème. « Bien sûr que j'ai envie de continuer ici, mais après une saison comme ça il faut écouter le club. Il faut être honnête et assumer ce que l'on a fait. Peut-être que le club va vouloir changer son effectif, que le nouveau coach fera des choix. Je ne veux pas être un problème pour le club. J'ai beaucoup d'amour pour ce club et cette ville, je m'y sens très bien. Mais ce qu'il faut, c'est écouter les dirigeants », avait-il déclaré en fin de saison. Son avenir semble tout tracé puisqu’il s’apprête à s‘engager avec Come sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais désormais, l’OM doit trouver le gardien idéal pour garder la cage olympienne et le marché n’offre pas beaucoup de solutions.

Jorgensen et Meslier trop chers pour l’OM ?

L’OM s’était intéressé à Illan Meslier mais la venue du portier français est plus que compromise selon L’Equipe. Il est peu probable qu'Ilan Meslier prenne la relève de Pau Lopez à l'OM. Le salaire de l'actuel gardien de Leeds, comparable à celui que percevait Steve Mandanda à Marseille, pose un sérieux obstacle financier. De plus, le contexte particulier du club marseillais suscite des hésitations chez Meslier, malgré son contrat avec Leeds qui court jusqu'en juin 2026. Les dirigeants de l’OM laissent également de côté la piste menant à Filip Jorgensen en raison du montant réclamé par Villarreal.

Samba ou Valles ?

On semble donc se diriger vers un match à deux pour prendre la relève de Pau Lopez dans les cages de l’OM. Ce match oppose Brice Samba à Alvaro Valles. L’Espagnol de 26 ans semble avoir les préférences de Roberto De Zerbi mais le club phocéen doit encore le convaincre. L’OM espère finir ce chantier très rapidement afin d’aborder au mieux la saison à venir.