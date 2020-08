Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Vers un départ à 50M€ pour N'Golo Kanté ?

Publié le 29 août 2020 à 11h55 par La rédaction mis à jour le 29 août 2020 à 12h00

Si Chelsea s’est beaucoup activé dans le sens des arrivées lors de ce mercato, les Blues vont devoir également penser aux départs. Le club londonien pourrait notamment se séparer de N’Golo Kanté, pisté par l'Inter.