Mercato : Une star va signer, le PSG est dégoûté

Alexis Brunet

L’été prochain, le PSG pourrait tenter de signer une star afin d’enfin remplacer correctement Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens pourraient bien trouver le successeur du champion du monde en Angleterre et plus précisément à Liverpool. En effet, Mohamed Salah intéresse beaucoup le club de la capitale, mais ce dernier ne devrait finalement pas quitter les Reds et il y a de fortes chances pour qu’il signe un nouveau contrat.

Si tout va bien pour le PSG en championnat, ce n’est pas du tout le cas en Ligue des champions. Le club de la capitale est actuellement 25ème du classement et donc non qualifié pour la phase à élimination directe. Trop souvent, les Parisiens ont manqué d’efficacité dans le dernier geste, ce qui leur a coûté de nombreux points. Il faut donc vite réagir avant la catastrophe.

Un pacte inattendu entre PSG et Barça pourrait bouleverser le mercato ! Découvrez les dessous de cette alliance surprenante 🔥

➡️ https://t.co/TxB3BmZVmA pic.twitter.com/C0yuYfBSAb — le10sport (@le10sport) December 29, 2024

Le PSG recherche un attaquant

Le PSG est donc déterminé à l’idée de recruter un attaquant cet hiver, afin d’offrir une solution de plus à Luis Enrique et surtout, de concurrencer Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Le choix parisien pourrait se porter sur Marcus Rashford, qui a indiqué être sur le départ de Manchester United.

Salah devrait prolonger à Liverpool

Le PSG réfléchit au mercato hivernal, mais également à celui estival. D’après certaines sources, le club de la capitale aurait comme plan d’attirer Mohamed Salah, qui est en fin de contrat l’été prochain. Malheureusement, les dirigeants parisiens vont sans doute devoir revoir leur plan, car TEAMTALK affirme que l’Égyptien a de grandes chances de prolonger à Liverpool jusqu’en 2027. Le joueur de 32 ans ne devrait donc pas devenir la nouvelle star parisienne.