Mercato - PSG : Grande menace à 50M€ pour cette star !

Pas toujours rassurant dans les buts, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG. Du côté du club parisien, on étudierait même certaines options à l’étranger. Alors que l’agent du portier italien a laissé plané le doute quant à l’avenir du numéro 99, Paris apprécierait le profil de Marco Carnesecchi (Atalanta Bergame), évalué à 50M€.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas pleinement convaincu dans les buts parisiens. Jamais véritablement mis en concurrence, le portier italien n’a pas non plus prolongé son contrat dans la capitale. Récemment, le Parisien révélait que le PSG souhaitait attendre de voir une évolution dans les performances de son numéro 99 avant de lui proposer un nouveau bail, alors que l’agent du gardien du PSG a également confirmé cette tendance.

Donnarumma, un avenir loin du PSG ?

« Une vision à long-terme en France ? Si on parle de contrat : non, puisqu’il expire en 2026. Nous verrons, actuellement, il y a une pause pour réfléchir à certains aspects du contrat, et on verra s’il y a de la fumée blanche dans les mois à venir. Mais aujourd’hui, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociation, nous n’avons pas de prévisions. On est en phase de stand-by. S’il est possible qu’il revienne en Italie ? Il ne faut jamais dire jamais. Rien ne peut être exclu, on verra dans les prochaines années. Mais aujourd’hui, pensons à cette saison, puis nous y réfléchirons », déclarait récemment Enzo Raiola, représentant de Gianluigi Donnarumma.

Le PSG tient déjà son remplaçant ?

Quoi qu’il en soit, le PSG pourrait d’ores et déjà avoir trouvé le remplaçant de l’international Italien. A en croire les dernières indiscrétions du Corriere Dello Sport, le PSG lorgne Marco Carnesecchi, gardien prometteur de 24 ans évoluant à l’Atalanta Bergame. Arsenal serait également dans le coup, alors que la Dea aurait fixé son prix à 50M€ pour l’été prochain. Affaire à suivre de près donc...