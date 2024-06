Mercato : Une star tente un coup de bluff avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs années, le nom de Marcus Rashford est revenu avec insistance du côté du PSG. Récemment, alors que Paris et Manchester United ont échangé autour de la situation de Manuel Ugarte, les dirigeants parisiens auraient également sondé le clan de l’Anglais. Mais en interne, on estimerait que Rashford s’est fait désirer dans un but bien précis. Explication.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Paris va chercher à recruter un ailier gauche. De quoi relancer la piste menant à Marcus Rashford ? Depuis plusieurs années déjà, la star de Manchester United a été évoquée comme une cible des dirigeants parisiens.

Officiel : Une nouvelle tombe pour le PSG ! https://t.co/JiiWigZVaT pic.twitter.com/LwGyYG0iQV — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Le PSG a une nouvelle fois rencontré le clan Rashford

Et ces derniers jours, le PSG et Manchester United ont d’ailleurs échangé autour de la situation de Manuel Ugarte. Le milieu défensif est très convoité par les dirigeants mancuniens, et à en croire le journaliste Ben Jacobs, les relations entre les deux clubs sont au beau fixe. Cependant, Paris pourrait également solliciter les Red Devils pour Marcus Rashford, car à en croire le journaliste anglais, le PSG a récemment rencontré l’entourage de l’ailier.

Le PSG pense avoir été lésé dans cette affaire

Cependant, Ben Jacobs a souligné que du côté du PSG, on estime que cette entrevue avec le clan Rashford aura plus servi les intérêts du joueur qu’autre chose. Ce dernier se serait servi de l’intérêt parisien afin de renégocier son contrat avec Manchester United selon les sources parisiennes.