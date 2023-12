Mercato : Une star recale l’Arabie saoudite, une aubaine pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG, ou plutôt son conseiller football Luis Campos, a un rêve : le recrutement de Bernardo Silva. Et ce, depuis l’été 2022. Bonne nouvelle, le Portugais a déclaré ne pas être intéressé par un alléchant contrat en Arabie saoudite avec la ferme intention de poursuivre dans l’élite en Europe.

Bernardo Silva est la recrue rêvée de Luis Campos depuis que le Portugais ait hérité de la section sportive du PSG dans la foulée du licenciement de Leonardo à l’été 2022. Nommé conseiller football du Paris Saint-Germain le 10 juin de l’année en question, Luis Campos tente d’attirer le milieu offensif de Manchester City et avait même poussé le PSG à dégainer une offre de 80M€ en août 2022… repoussée par Manchester City.

Le PSG pourrait boucler le transfert de Bernardo Silva pour 58M€

Bis repetita à la dernière intersaison. Et alors que tout portait à croire que Bernardo Silva changerait d’air après six ans à Manchester City et une nouvelle tentative du PSG, le Portugais a finalement prolongé son contrat d’une saison et se trouve contractuellement lié aux Skyblues jusqu’en juin 2026. Cependant, une clause libératoire de 58M€ a été incluse dans le deal et pourra être exercée à l’été 2024 comme souligné par le10sport.com fin août. La chance du PSG ? Il se pourrait que Bernardo Silva ne soit plus une cible prioritaire aux yeux des dirigeants parisiens à présent.

«Je suis très heureux de jouer au football européen qui, à mon avis, est le plus haut niveau»