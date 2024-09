Mercato : Une star choisit le PSG et se fait critiquer !

Pierrick Levallet

Avant de mettre un terme au bling-bling, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato en 2021. Le club de la capitale a notamment réussi à s’attacher les services de Gianluigi Donnarumma libre après son départ de l’AC Milan. Le gardien de but italien continue d’ailleurs d’être critiqué pour son choix même quelques années après son transfert.

Lors du mercato estival 2021, le PSG a frappé un grand coup. Le club de la capitale a réalisé plusieurs grosses signatures, dont celle de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien était libre de tout contrat après son départ de l’AC Milan. D’abord en concurrence avec Keylor Navas, le portier d’aujourd’hui 25 ans a fini par s’imposer dans les cages des Rouge-et-Bleu.

PSG : Il change totalement de discours après son transfert https://t.co/5VgoX8I42K pic.twitter.com/sgWFM0xW83 — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

«La passion comptait pour nous»

Cependant, Gianluigi Donnarumma continue de se faire critiquer pour son choix de rejoindre le PSG, même quelques années après son transfert libre. « Je ne l'aurais pas fait. Moi, Peruzzi, Zenga, Pagliuca. La passion comptait pour nous. Aucun d'entre nous ne serait allé en Chine ou en Arabie » a notamment lancé Francesco Toldo dans un entretien accordé à la Repubblica.

Safonov veut concurrencer Donnarumma

Titulaire indiscutable au PSG depuis un certain temps maintenant, Gianluigi Donnarumma va néanmoins devoir se méfier de la concurrence de Matvey Safonov. « Je suis très heureux d’être au PSG, j’ai besoin de travailler encore. Parfois, mon équipe a besoin de moi et je vais être prêt à faire mon travail. Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro un. Mais je suis ici pour me montrer envers le coach et l’équipe » a notamment expliqué le gardien de but russe en zone mixte après le match nul contre Reims ce samedi (1-1). Gianluigi Donnarumma est prévenu. Sa place au PSG dans le onze de Luis Enrique pourrait bientôt être menacée par Matvey Safonov. À suivre...