PSG : Il change totalement de discours après son transfert

Recruté par le PSG cet été contre 20M€, Matvey Safonov avait rapidement annoncé la couleur en disant qu’il souhaitait concurrencer Gianluigi Donnarumma dans les buts parisiens. Titulaire pour la deuxième fois consécutive en l’absence de l’Italien face à Reims ce samedi (1-1), le Russe de 25 ans s’est montré beaucoup plus modéré dans ses propos sur la hiérarchie à Paris.

« Être le gardien n° 2 du PSG ? Je ne comprends pas ça. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro 2. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s'ils m'avaient dit que j'étais numéro 2, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro 2. Je ne veux pas être un joueur de remplacement ». Voilà comment, à la fin du mois de juin, la nouvelle recrue du PSG Matvey Safonov annonçait son ambition avec le club de la capitale.

« J'ai toujours été le numéro 1 jusqu'à présent »

Recruté contre 20M€ en provenance de Krasnodar, le portier de 25 ans affirmait haut et fort ne pas avoir peur du tout de la concurrence avec Gianluigi Donnarumma, pourtant auteur de grosses prestations au PSG : « J'étais remplaçant lors du premier match, puis je suis devenu le gardien numéro 1. J'ai toujours été le numéro 1 jusqu'à présent. Je ne peux pas être remplaçant. Tout ça, ce sont des préjugés. Ça ne dépend pas d'où l'on vient... Je comprends. Je suis russe et personne ne me connaît ici en France. Peut-être qu'ils n'ont pas encore prévu de me mettre numéro 1 tout de suite. Mais j'y crois ».

« Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro un »

Titulaire pour la seconde fois consécutive ce samedi soir face à Reims (1-1), Matvey Safonov s’est montré beaucoup plus prudent concernant son rôle au PSG : « Je suis très heureux d’être au PSG, j’ai besoin de travailler encore. Parfois, mon équipe a besoin de moi et je vais être prêt à faire mon travail. Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro un. Mais je suis ici pour me montrer envers le coach et l’équipe. Et quand mes coéquipiers auront besoin de moi, je serai présent. J’ai une vie tranquille à Paris. J’ai une maison pas loin du Campus. Parfois je suis allé à Paris mais je passe le plus clair de mon temps dans ma maison. Et sinon, c’est entraînement, entraînement et entraînement », a lâché le Russe en zone mixte.