Mercato : Une star bientôt à l’OM grâce au PSG ?

Thomas Bourseau

Marcus Rashford (27 ans) traverse une passe sportive très délicate à Manchester United. Son départ d’ici la fermeture du matché des transferts ne cesse d’être évoqué dans la presse. L’AC Milan et la Juventus ne devraient pas l’accueillir et notamment à cause de Randal Kolo Muani pour la Vieille Dame. Pour ce qui est du Borussia Dortmund, le club allemand semble avoir un autre dossier chaud à régler avec son entraîneur. La chance de l’OM ?

Et si après avoir un temps été dans le viseur du PSG, Marcus Rashford finissait par s’engager en faveur de l’OM ? Avec le départ attendu d’Elye Wahi pour l’Eintracht Francfort qui aurait revu à la hausse son offre en proposant 25M€ à l’Olympique de Marseille, les dirigeants phocéens s’intéresseraient au profil de Rashford en délicatesse sportive à Manchester United.

Un jeune talent prêt à traverser l'Atlantique ! 🛫 Restez connectés pour le scoop sur l'avenir d'Emran Soglo à l'OM.

➡️ https://t.co/sxeYzlZTnn pic.twitter.com/AelZisvAQM — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

L’AC Milan et la Juventus hors course pour Marcus Rashford ?

Depuis la mi-décembre, Marcus Rashford n’a plus foulé la moindre pelouse en Angleterre, constamment écarté par son nouveau coach Ruben Amorim. Cet hiver, le nom de Marcus Rashford a été lié à l’AC Milan qui serait sur le point d’accueillir Kyle Walker. En raison de la réglementation post-Brexit en Serie A, le club rossonero ne peut pas ouvrir ses portes à un autre joueur britannique cet hiver comme souligné par The Athletic. D’ailleurs, la Juventus qui fut également décrite comme éventuelle destination de Marcus Rashford, est à deux doigts de voir le prêt de Randal Kolo Muani être mené à bien. L’attaquant du PSG fermerait indirectement le dossier Rashford.

«Rashford, peut-être en fin de mercato s’il n’a vraiment rien»

En raison de l’incertitude entourant l’avenir de Nuri Sahin au Borussia Dortmund, l’opération Marcus Rashford ne devrait pas voir le jour avant la clôture du mercato hivernal le 3 février prochain. De quoi mettre l’OM dans les meilleures dispositions pour le recrutement de l’international anglais de 27 ans ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg mardi, le journaliste Loïc Tanzi déclarait qu’en toute fin de mercato, s’il ne trouve pas mieux, Marcus Rashford pourrait se montrer ouvert à l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

« Rashford, peut-être en fin de mercato s’il n’a vraiment rien, mais je pense qu’il ira dans un club plus important. Rabiot, c’était possible parce qu’ils ont attendu. C’est pour ça, Rashford c’est possible, mais en fin de mercato ».